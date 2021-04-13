КГБ задержал политолога Александра Федуту
Комитет госбезопасности подтвердил задержание политолога Александра Федуты и председателя Партии БНФ Григория Костусева.
Оба задержаны в рамках расследования уголовного дела в соответствии со ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления), сообщает
«После проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий будет предоставлена полная информация по данной ситуации», — отмечается в сообщении.
Накануне супруга Федуты Марина Шибко
Политолог и литературовед Александр Федута ранее входил в команду Александра Лукашенко, в 1994 году был его пресс-секретарем. В 2010 году он входил в избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Некляева, был задержан в числе других представителей оппозиции и около четырех месяцев провел в СИЗО КГБ, а затем был осужден на два года лишения свободы условно.