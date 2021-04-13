В Беларуси запретили продажу некоторых видов продукции Nivea

Минздрав временно запретил ввоз и обращение отдельных наименований парфюмерно-косметической продукции торгового знака Nivea. Соответствующее постановление подписал заместитель министра — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, сообщает пресс-служба ведомства.

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«Специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся в том числе продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции», — говорится в сообщении.

Маркировка отдельных наименований продукции, по данным министерства, не соответствовала требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». В частности, на ней не было информации о наименовании и месте нахождения организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя, либо название продукции не соответствовало ингредиентному составу, «что не позволяет в полной мере обеспечить защиту прав потребителей и получить достоверную информацию о приобретаемом товаре».

В общей сложности санэпидслужба приостановила реализацию почти 3 тысяч единиц парфюмерно-косметической продукции различных производителей, подчеркнули в Минздраве и добавили, что такие надзорные мероприятия санэпидслужба проводит на постоянной основе.

В середине января чешский производитель автомобилей Škoda и косметическая компания Nivea заявили, что откажутся быть спонсорами чемпионата мира по хоккею 2021 года в случае, если он состоится в Минске.