Алиев заявил о завершении Карабахского конфликта

Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении, Карабахский конфликт завершен, заявил Ильхам Алиев.

«У нас нет планов применять силу на территории компактного проживания армян в Карабахе. Карабахский конфликт завершен, урегулирован», — цитирует Haqqin президента Азербайджана.

Он заверил, что Баку не имеет территориальных претензий ни к одной стране.

«Мы будем помнить нашу историю, но у нас нет никаких территориальных претензий к любым странам, включая Армению», — добавил Алиев.

Полномасштабные боевые действия между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились в ночь на 27 сентября 2020 года. Армения согласилась передать под контроль Азербайджана три района — Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский, а также часть Газахского района. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ситуацию «большой катастрофой».