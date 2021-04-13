Алиев заявил о завершении Карабахского конфликта

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Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении, Карабахский конфликт завершен, заявил Ильхам Алиев.

«У нас нет планов применять силу на территории компактного проживания армян в Карабахе. Карабахский конфликт завершен, урегулирован», — цитирует Haqqin президента Азербайджана.

Он заверил, что Баку не имеет территориальных претензий ни к одной стране.

«Мы будем помнить нашу историю, но у нас нет никаких территориальных претензий к любым странам, включая Армению», — добавил Алиев.

Полномасштабные боевые действия между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились в ночь на 27 сентября 2020 года. Армения согласилась передать под контроль Азербайджана три района — Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский, а также часть Газахского района. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ситуацию «большой катастрофой».
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Тэги: Азербайджан-Армения нагорно-карабахский конфликт Нагорный Карабах Персона: Ильхам Алиев Город: Баку

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