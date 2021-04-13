Минздрав сообщил о росте заболеваемости COVID-19

Министерство здравоохранения сообщило о росте заболеваемости инфекцией COVID-19, в том числе пневмониями коронавирусной этиологии тяжелого течения, в Минске и регионах.

Пресс-служба министерства приводит данные «дозорного эпидемиологического слежения», согласно которым «частота выявления РНК вируса SARS-CoV-2 при ПЦР-исследованиях в исследуемых образцах за 14-ю календарную неделю 2021 года составила 11,9%».

В связи с этим санитарно-эпидемиологическая служба страны активизирует работу по проведению эпидрасследования каждого случая заболевания инфекцией COVID-19 и контактов I уровня, отметили в Минздраве.

Усилен также контроль за организацией и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях и на предприятиях. Техническим специалистам поставлена задача — перепроверить работу всех кислородных станций, оснащение тестами, лабораторными материалами, лекарственными средствами.

Учитывая рост заболеваемости COVID-19, предупреждает Минздрав, «расслабляться и игнорировать рекомендации врачей по соблюдению масочного режима и физического дистанцирования не стоит». «С наступлением теплой погоды как никогда важно минимизировать риски заражения инфекцией. Необходимо сократить контакты вне бытовых условий — в магазинах, транспорте, других общественных местах», — призывает пресс-служба.

В соответствии с национальным планом мероприятий по вакцинации против инфекции COVID-19 в стране продолжается поэтапная работа. На 12 апреля количество привитых одной дозой вакцины составило 129.899, двумя дозами — 41.688.

Согласно данным Минздрава, последние трое суток в стране снижалась заболеваемость коронавирусом: 12 апреля было зарегистрировано 843 случая, 11-го — 1.175, 10-го — 1.433, днем ранее — 1.622. Ежедневно умирает девять-десять человек с коронавирусной инфекцией.