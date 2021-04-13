Эксперт: Украина может столкнуться с нехваткой топлива из-за ситуации в Беларуси

Сокращение поставок топлива из России и Беларуси может привести к нехватке дизтоплива на рынке Украины, считает директор украинской консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

В комментарии на своей странице в «Фейсбуке» он обратил внимание, что сейчас Украина испытывает проблемы с поставками дизтоплива из России, которые ранее осуществляла компания «Роснефть». «К неопределенности с «Роснефтью» (170 тыс. тонн) добавится плановый ремонт Мозырского НПЗ. О нем было сообщено в начале года, и объем крупнейшего поставщика тем самым срежется вдвое (с 240 до 120 тыс. тонн)», — написал Куюн.

По его мнению, негативно сказаться на поставках топлива в Украину может и ситуация вокруг белорусского «Нафтана», которому грозят американские санкции.

«Сами белорусы комментируют эту тему скупо, мол, не впервой. Понятно одно, что любой контрагент завода рискует оказаться под санкциями сам», — описал Куюн возможные трудности с импортом топлива в Украину из Беларуси.

В конце марта пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что американская сторона рекомендует Министерству финансов возобновить санкции в отношении девяти белорусских предприятий.

Он заявил, что США заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Беларусью, но события, произошедшие в стране после «сфальсифицированных президентских выборов», насилие и репрессивные тактики против мирных демонстрантов, наличие более 300 политзаключенных не могут быть проигнорированы.

Санкции в отношении ряда белорусских предприятий изначально были введены на основании указа президента Джорджа Буша от 16 июня 2006 года в связи с нарушением прав человека в Беларуси и с тех пор периодически продлевались. Речь идет о Белорусском нефтяном торговом доме, концерне «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

С осени 2015 года до 26 апреля 2021 года действие американских санкций приостановлено, что де-факто позволило резидентам США заключать сделки с перечисленными белорусскими компаниями. Приостановку санкций в отношении белорусских госпредприятий американская сторона объясняла улучшением ситуации с правами человека в Беларуси.