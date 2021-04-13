За что задержали лидера Партии БНФ Григория Костусева

Председатель Партии БНФ Григорий Костусев задержан «за действия, направленные на захват власти», сообщил БелаПАН зять политика Дмитрий Антончик, на даче которого сегодня прошел обыск.

По словам Антончика, по какой именно статье Уголовного кодекса подозревают Костусева, ему не сказали.

Зять политика рассказал, что обыск в доме, который семья использует как дачу, продолжался больше двух часов. Изъяты страйкбольный автомат, системный блок компьютера, буклеты, книги, ежедневники и другие вещи.

Ранее жена Дмитрия Галина Антончик сообщила, что утром он повез ребенка в детский сад, а на обратном пути собирался заехать проверить дачу, возле которой «крутились неизвестные», а также квартиру Григория Костусева. По ее словам, за это время он несколько раз замечал подозрительные машины, а возле дома Костусева из-за этого не стал выходить, проехал двор насквозь и уже ехал домой.

«Позвонил оттуда, говорит: «Тут какие-то непонятки». От него требовали выйти из машины, подписать какие-то документы. Я слышала разговор. Дмитрий говорил: «Я не вижу у вас никаких документов». Голос настаивал, и муж в конце концов сказал: «Ладно, звони куда-нибудь» и положил трубку», — рассказала Галина Антончик. Она выбежала из дома к тому месту, где происходили события, но там уже никого не было.

Позже соседи по даче сообщили, что Дмитрий приехал на дачу на своей машине, а на еще одной, без опознавательных знаков, — четыре человека (двое мужчин и две женщины в гражданском). Все они вошли в дом.

Как сообщалось, председатель Партии БНФ Григорий Костусев был задержан вечером 12 апреля в Шклове. Он был доставлен в КГБ в Минске. Дмитрий Антончик — его зять и активист движения «За Свободу» — также живет в Шклове с семьей. У них четверо детей.