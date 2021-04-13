Биржа: доллар и евро упали на торгах 13 апреля

/ Экономика
Просмотров: 125

13 апреля торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением американской и европейской валют.

Фото pixabay.com

Доллар упал на 0,0033 пункта и завершил сессию на отметке 2,6398 белорусского рубля, а евро на 0,0027 пункта — 3,1403 белорусского рубля.

А вот российский рубль сегодня вырос на 0,0086 пункта — 3,4181 белорусского рубля за 100 российских.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: валюта

Другие материалы на эту тему:

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Почему резко падает рубль

Почему резко падает рубль

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»