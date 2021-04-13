В ПАСЕ подготовят еще один доклад по ситуации в Беларуси

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подготовят еще один доклад по ситуации в Беларуси, сообщили БелаПАН в пресс-службе Совета Европы.

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Бюро ПАСЕ уполномочило депутата Киммо Кильюнена (Финляндия) совершить ознакомительный визит в Беларусь до конца 2021 года в рамках подготовки его доклада «О призыве к инклюзивному национальному политическому процессу в Беларуси».

«Однако на данный момент ни визит, ни видеоконференция не предвидятся в ближайшие несколько недель», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, на весенней сессии ПАСЕ, которая пройдет 19—22 апреля в Страсбурге, будут обсуждаться два доклада по Беларуси и подготовленные на их основе резолюции — «Нарушения прав человека в Беларуси требуют международного расследования» (автор французский депутат Александра Луи) и «Срочная необходимость избирательной реформы в Беларуси» (автор британский депутат лорд Дэвид Бленкатра).