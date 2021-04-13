Страны G7 призвали Москву прекратить провокации на границе с Украиной

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Страны G7 призвали Москву прекратить провокации и немедленно предпринять усилия по деэскалации напряженности на границе с Украиной

Фото c сайта coinlife.com

«Большая семерка» выразила глубокую обеспокоенность стягиванием российских вооруженных сил к границам Украины и на территорию «незаконно аннексированного Крыма».

Подобные перемещения войск без предварительного уведомления, по мнению G7, являются угрожающими и дестабилизирующими, говорится в специальном заявлении.

Авторы документа, пишет DW, призвали Москву прекратить провокации и немедленно предпринять усилия по деэскалации напряженности в соответствии с ее международными обязательствами.

«Большая семерка» подтвердила свою непоколебимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также поддержала сдержанность Киева. Полное исполнение Минских соглашений является единственным путем к политическому решению конфликта, отмечается в заявлении стран G7. Они призвали все стороны к конструктивному участию в деятельности Трехсторонней контактной группы, чтобы закрепить режим прекращения огня.

 

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Тэги: Россия-Украина G7

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