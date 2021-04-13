Четыре пенсионера погибли в огне

Огонь продолжает уносить жизни белорусов, в основном жертвами становятся люди преклонного возраста.

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Так, по информации МЧС, только за минувшие сутки на пожарах в Беларуси погибли четыре пенсионера. Беда пришла в дома:

в деревне Шилов Угол (Могилевский район) — погиб 80-летний мужчина;

в деревне Крупейки (Лоевский район) — 87-летняя женщина;

в деревне Гаище (Минский район) — 75-летни мужчина;

в Минске (улица Мирошниченко, 37) — 70-летний мужчина.

Еще одна смерть на пожаре была зафиксирована в даче вблизи деревни Малая Воловщина (Минский район) — 57-летний мужчина.

Всего с начала года огонь унес 289 жизней (за аналогичный период прошлого года — 229).