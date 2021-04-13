В Кремле не видят проблемы, если переговоры по Украине будут проходить не в Минске

В Кремле спокойно отреагировали на позицию украинской стороны по поводу отказа от минской площадки в переговорном процессе Трехсторонней контактной группы.

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Напомним, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил , что украинская делегация в ТКГ не будет посещать Минск для непосредственных переговоров и встреч после отмены карантина, поэтому необходимо искать другое место.

«Я не знаю, насколько официально объявлялось о позиции Украины. Является ли это полным отказом от того, чтобы приезжать в Минск», — пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он, как пишет DW, напомнил, что новое место, если понадобится, будет зависеть от согласованной позиции всех участников переговоров (кроме Украины это ОБСЕ и Россия).