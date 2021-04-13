Беларусь ожидают фронтальные разделы
Сегодня погоду на территории республики будет определять область пониженного атмосферного давления (на востоке и западе скажется влияние фронтальных разделов).
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В восточных и западных районах пройдут дожди.
Ветер юго-восточный умеренный (по западу северо-западный порывистый). Погода в регионах:
- Брест +7..+9°C (вероятность осадков 70-80%);
- Витебск +14..+16°C (вероятность осадков 70-80%);
- Гомель +13..+15°C (вероятность осадков 60-70%);
- Гродно +6..+8°C (вероятность осадков 70-80%);
- Могилев +14..+16°C (вероятность осадков 70-80%);
- Минск +16..+18°C (вероятность осадков 5-10%).