Беларусь ожидают фронтальные разделы

/ Общество
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Сегодня погоду на территории республики будет определять область пониженного атмосферного давления (на востоке и западе скажется влияние фронтальных разделов).

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В восточных и западных районах пройдут дожди.

Ветер юго-восточный умеренный (по западу северо-западный порывистый). Погода в регионах:

  • Брест +7..+9°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Витебск +14..+16°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Гомель +13..+15°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Гродно +6..+8°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Могилев +14..+16°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Минск +16..+18°C (вероятность осадков 5-10%).

 

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Тэги: прогноз погоды

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