Беларусь ожидают фронтальные разделы

Сегодня погоду на территории республики будет определять область пониженного атмосферного давления (на востоке и западе скажется влияние фронтальных разделов).

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В восточных и западных районах пройдут дожди.

Ветер юго-восточный умеренный (по западу северо-западный порывистый). Погода в регионах:

Брест +7..+9°C (вероятность осадков 70-80%);

Витебск +14..+16°C (вероятность осадков 70-80%);

Гомель +13..+15°C (вероятность осадков 60-70%);

Гродно +6..+8°C (вероятность осадков 70-80%);

Могилев +14..+16°C (вероятность осадков 70-80%);

Минск +16..+18°C (вероятность осадков 5-10%).