В Минске ввели новые ограничения из-за коронавируса

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Мингорисполком внес изменения в комплексный план санитарно-противоэпидемических мероприятий. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте городских властей.

Фото: Pixabay

В новой редакции сказано, что рассадку зрителей на культурных и спортивных мероприятиях будут проводить на расстоянии не менее метра-полутора друг от друга при условии заполнения мест менее половины. Это значит, что при наличии большого количества свободных мест, билеты будут реализовывать менее кучно, чем теперь.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус в Беларуси Мингорисполком

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