Глава МИД Украины назвал Беларусь глубоко недемократической страной

Единственной надежной гарантией безопасности Украины является вступление в НАТО, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью испанскому информационному агентству EFE.

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«Со стратегической точки зрения, единственной надежной гарантией безопасности в Европе и на более широком евроатлантическом пространстве является вступление всех демократий региона в альянс НАТО. Украина и является такой демократией в регионе, которая, к сожалению, граничит на северо-востоке с глубоко недемократическими странами. Здесь я должен упомянуть и Россию, и, к сожалению, также Беларусь», — сказал Кулеба, передает БелаПАН .

Говоря об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, министр подверг критике нынешний характер переговоров в трехсторонней контактной группе: «Мне процесс консультаций ТКГ в Минске кажется театром абсурда, где все знают, что происходит, почти все решения хорошо подготовлены и лежат на столе. Но поскольку российской стороне критически не хватает политической воли для достижения мирного соглашения, все ходят по кругу… Россия завела минский процесс в болото. Украина и ОБСЕ, напротив, всегда стремились быть конструктивными и найти выход из глухого угла».

В интервью телеканалу «Беларусь 1» (вышло в эфир 10 апреля) министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обвинил Киев в невыполнении минских соглашений, а в заявлении первого президента Украины Леонида Кравчука, возглавляющего украинскую делегацию в ТКГ, о необходимости переноса переговорной площадки из Беларуси (как вариант — в Польшу), также усмотрел отход от этих договоренностей: «Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске».