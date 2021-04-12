Электромобили могут освободить от платы за парковку в Беларуси

Электромобили могут освободить от платы за парковку. Такое решение предусмотрено комплексной программой развития электротранспорта на 2021–2025 годы, утвержденной Совмином.

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Также среди мероприятий, запланированных программой, есть и создание опытного экспериментального производства электротранспорта, улучшение условий кредитования на покупку такой техники у официальных дилеров в Беларуси, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В первой подпрограмме рассматривается создание научных разработок и производственной базы, во второй — формирование сети электрозаправочных станций.