Словакия заявила, что поставленная вакцина «Спутник» отличается от одобренных учеными образцов

/ Мир
Просмотров: 347

В Словакии заявили, что поставленная им российская вакцина отличается от образцов, результаты испытаний которых были опубликованы в научном журнале The Lancet. В государственном институте по контролю лекарств (SUKL) подчеркивают, что для одобрения вакцины не хватает дополнительных данных о доклинических и клинических испытаниях.

«Значительная часть данных, примерно 80%, не была предоставлена даже после повторных запросов», — отметили в SUKL. Полученный из России препарат также отличается от того, который был предоставлен для исследования в Европейское агентство лекарственных средств, передает korrespondent.net.

Из-за решения закупить российскую вакцину Словакия столкнулась с политическим кризисом. Лишился должности даже премьер-министр: Игорь Матович договорился о закупках российской вакцины, не посоветовавшись с партнерами по правительственной коалиции, хотя две из четырех партий, входящих в коалицию, были против.

Российский фонд прямых инвестиций, который курирует производство «Спутника», потребовал вернуть уже поставленные 200 тысяч доз вакцины. Словацкие вакцины хотят перенаправить в другие страны.

Словакия могла стать второй страной ЕС, начавшей использовать «Спутник» после Венгрии. На уровне Евросоюза вакцина пока не одобрена.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Словакия вакцинация вакцина Спутник V Персона: Игорь Матович Город: Братислава

Другие материалы на эту тему:

Маски долой. Как и когда белорусы победят коронавирус?

Маски долой. Как и когда белорусы победят коронавирус?

Температура до 38°. Как прививают «Спутником» в самом «горячем» регионе Беларуси

Температура до 38°. Как прививают «Спутником» в самом «горячем» регионе Беларуси

Просчет Минздрава? Почему официальные числа о вакцинации подрывают доверие

Просчет Минздрава? Почему официальные числа о вакцинации подрывают доверие

Фальстарт со «Спутником». В Беларуси объявлена массовая вакцинация, которой нет

Фальстарт со «Спутником». В Беларуси объявлена массовая вакцинация, которой нет