Словакия заявила, что поставленная вакцина «Спутник» отличается от одобренных учеными образцов

В Словакии заявили, что поставленная им российская вакцина отличается от образцов, результаты испытаний которых были опубликованы в научном журнале The Lancet. В государственном институте по контролю лекарств (SUKL) подчеркивают, что для одобрения вакцины не хватает дополнительных данных о доклинических и клинических испытаниях.

«Значительная часть данных, примерно 80%, не была предоставлена даже после повторных запросов», — отметили в SUKL. Полученный из России препарат также отличается от того, который был предоставлен для исследования в Европейское агентство лекарственных средств, передает korrespondent.net .

Из-за решения закупить российскую вакцину Словакия столкнулась с политическим кризисом. Лишился должности даже премьер-министр: Игорь Матович договорился о закупках российской вакцины, не посоветовавшись с партнерами по правительственной коалиции, хотя две из четырех партий, входящих в коалицию, были против.

Российский фонд прямых инвестиций, который курирует производство «Спутника», потребовал вернуть уже поставленные 200 тысяч доз вакцины. Словацкие вакцины хотят перенаправить в другие страны.

Словакия могла стать второй страной ЕС, начавшей использовать «Спутник» после Венгрии. На уровне Евросоюза вакцина пока не одобрена.