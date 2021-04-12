Видеофакт. Неизвестный расстрелял посетителя московского фитнес-клуба

/ Мир
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Вооруженный мужчина пришел в московский фитнесс-клуб на улице Авиационная с огнестрельным оружием и убил на беговой дорожке одного из посетителей.

Видео опубликовал телеграм-канал Baza.

Убитый фигурировал в российских СМИ как первый в истории РФ «вор в законе» Алик Рыжий, которого освободили условно-досрочно. При себе у него были документы на имя Геннадия Петрова.

Убийца не прятал лицо и беспрепятственно вышел из тренажерного зала на улицу.
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Тэги: огнестрельное оружие убийство Россия Город: Москва

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