Три десятка латвийских таможенников задержаны за коррупцию

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В Латвии по подозрению в коррупции были задержаны 29 должностных лиц пограничного пункта «Терехово», 21 из них находится в статусе подозреваемого.

Фото punktpropuska.ru

Управление внутренней безопасности Службы госдоходов Латвии (VID) провело следственные действия на пограничном пункте «Терехово», по результатам которых были произведены задержания. Об этом сообщалось в пятницу, 9 апреля, однако не было известно количество задержанных, передает 12 апреля rus.delfi.lv.

Ранее Служба информировала о задержании по подозрению в контрабанде организованной группой работников таможни, полиции и Пограничной службы. Этому предшествовало длительное расследование.

 

 

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Тэги: Латвия контрабанда коррупция

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