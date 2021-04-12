Видеофакт. Автовоз с новыми «Джили» опрокинулся возле Белыничей

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Днем 12 апреля в Белыничском районе опрокинулся автовоз с новыми машинами «Джили».

Фото: ГАИ

По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария произошла на 140-м км автодороги Минск — Могилев. Житель Пуховичского района 1958 года рождения двигался на автовозе в составе с прицепом, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Перевозимые машины «Джили» и сам автовоз получили механические повреждения. Водитель не пострадал.
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Тэги: автовоз ДТП Город: Белыничи

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