Видеофакт. Автовоз с новыми «Джили» опрокинулся возле Белыничей

Днем 12 апреля в Белыничском районе опрокинулся автовоз с новыми машинами «Джили».

Фото: ГАИ

По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, авария произошла на 140-м км автодороги Минск — Могилев. Житель Пуховичского района 1958 года рождения двигался на автовозе в составе с прицепом, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Перевозимые машины «Джили» и сам автовоз получили механические повреждения. Водитель не пострадал.