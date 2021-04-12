Глава Мингорисполкома потребовал ускорить темпы вакцинации от коронавируса

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев считает темпы вакцинации в столице от коронавируса недостаточными. Об этом он заявил 12 апреля на оперативном совещании.

Как сообщает пресс-служба Мингорисполкома, Кухарев потребовал «в ближайшие две недели в корне изменить ситуацию». «Первоочередная задача — обеспечить прививку максимального количества работников образования, здравоохранения и социальной сферы», — сказал он.

На совещании отмечалось, что в Минске от коронавируса привито более 22 тысяч человек. Вакцинацию прошли 73% работников учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, 32% медработников, 13,8% работников социальной сферы и 9,8% работников системы образования.

Городская санэпидемслужба продолжает мониторинг соблюдения противоэпидемических требований в местах массового скопления людей, отмечается в релизе. С начала года проверено 513 объектов, в 90 случаях выявлены нарушения. В основном они касались масочного режима, который не соблюдался в 27% проверенных объектов торговли, 56% — общепита, 26% — транспорта. Оштрафованы 26 должностных лиц, выдано 24 требования о приостановке торговли и оказания услуг, а также 56 рекомендаций.