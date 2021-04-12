Румас вошел в наблюдательный совет шестого банка России

Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас вошел в состав наблюдательного совета одного из крупнейших российских банков — «Россельхозбанка», свидетельствует информация на сайте банка.

По размеру активов «Россельхозбанк» занимает шестое место в банковской системе России, в которой действуют 365 коммерческих банков. «Россельхозбанк» был создан в 2000 году «в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий России», но при этом оказывает все виды банковских услуг. Все акции банка принадлежат государству.

На сайте «Россельхозбанка» указано, что Румас вошел в состав наблюдательного совета в качестве «представителя Российской Федерации».