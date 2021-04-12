Румас вошел в наблюдательный совет шестого банка России

/ Экономика
Просмотров: 284

Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас вошел в состав наблюдательного совета одного из крупнейших российских банков — «Россельхозбанка», свидетельствует информация на сайте банка.

По размеру активов «Россельхозбанк» занимает шестое место в банковской системе России, в которой действуют 365 коммерческих банков. «Россельхозбанк» был создан в 2000 году «в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий России», но при этом оказывает все виды банковских услуг. Все акции банка принадлежат государству.

На сайте «Россельхозбанка» указано, что Румас вошел в состав наблюдательного совета в качестве «представителя Российской Федерации».
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Россельхозбанк Беларусь-Россия Персона: Сергей Румас

Другие материалы на эту тему:

Битва за МЗКТ. Москва перестала выкручивать руки, но это лишь смена тактики

Битва за МЗКТ. Москва перестала выкручивать руки, но это лишь смена тактики

«Единение» не прокатило. Но за независимость Беларуси еще предстоит побороться

«Единение» не прокатило. Но за независимость Беларуси еще предстоит побороться

Лукашенко пытается опереться на Москву, чтобы показать кулак Западу

Лукашенко пытается опереться на Москву, чтобы показать кулак Западу

Зачем Кремль меняет своего посла в Минске

Зачем Кремль меняет своего посла в Минске