Официальное количество новых случаев коронавируса в Беларуси снижается третьи сутки

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 843 случая COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, третьи сутки подряд количество новых случаев коронавируса снижается — 11 апреля было зарегистрировано 1175 заболевших, 10-го — 1433, днем ранее — 1622. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 336 881, умерли 2363 пациента с коронавирусом, выздоровели — 327 087.

За минувшие сутки выполнено 9180 тестов на коронавирус, что вдвое меньше, чем днем ранее (18 537). Всего с начала эпидемии сделано 5 563 117 тестов.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав коронавирус в Беларуси

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