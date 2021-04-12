БКДП просит МОТ отреагировать на ограничения права на забастовку в Беларуси

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Исполнительный комитет Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) 12 апреля выступил с заявлением, в котором осудил принятие в первом чтении депутатами Палаты представителей Национального собрания (ППНС) поправок, ограничивающих право на проведение забастовок.

2 апреля депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов», касающийся вопросов трудовых отношений. Документ предусматривает корректировку Гражданско-процессуального и Трудового кодексов, а также закона «О промышленной безопасности».

Так, Трудовой кодекс предлагается дополнить «новыми основаниями расторжения трудового договора, новой мерой дисциплинарной ответственности и новым основанием для отстранения от работы, нормами о запрете на выдвижение при проведении забастовки политических требований». Закон «О промышленной безопасности» предлагается дополнить ограничением на участие в забастовках для работников опасных производственных объектов.

В исполкоме БКДП считают, что «под угрозой уголовного преследования вводится по сути запрет на проведение забастовок».

«Поправки не только лишают работников одного из самых действенных инструментов отстаивания своих гражданских и трудовых прав, но и грубо нарушают Конституцию страны и ратифицированную Беларусью конвенцию № 87 Международной организации труда «О свободе ассоциаций», гарантирующие им право на забастовку, — говорится в заявлении. — Исполком БКДП отмечает, что внесением Советом министров и принятием ППНС поправок в законодательство, регулирующее трудовые отношения без предварительного рассмотрения и согласования с социальными партнерами — нанимателями и профсоюзами, по сути перечеркнут и превращен в фикцию социальный диалог в стране».

Исполнительный комитет независимого профцентра требует от правительства немедленно отозвать этот законопроект, а от нижней палаты парламента — немедленно отменить принятое 2 апреля решение. БКДП также требует отметить «установленный порядок принятия решений в сфере трудовых отношений, исключающий их принятие без согласования с социальными партнерами — нанимателями и профсоюзами».

В заявлении говорится, что Конгресс демократических профсоюзов направил генеральному директору Международной организации труда «запрос на немедленное вмешательство», инициировав процедуру, «применяющуюся в чрезвычайных обстоятельствах и требующую экстренной реакции на ситуацию с правами трудящихся со стороны МОТ и ее руководства».

 

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Тэги: БКДП забастовки

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