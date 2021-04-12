Биржа: на торгах 12 апреля доллар вырос, а евро упал

/ Экономика
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Завершились очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Три основные иностранные валюты по итогам своих сессий расположились на следующих позициях:   

  • доллар — 2,6431 белорусского рубля (+0,002 пункта);
  • российский рубль — 3,4095 белорусского рубля за 100 российских (-0,0203 пункта);
  • евро — 3,143 белорусского рубля (-0,0006 пункта).

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Тэги: валюта

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