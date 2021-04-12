В феврале белорусскую электроэнергию покупала лишь Украина

В феврале Беларусь экспортировала 278,302 млн киловатт-часов электроэнергии на 13 млн 698,9 тыс. долларов, свидетельствуют обновленные данные на сайте интерактивной информационно-аналитической системы распространения официальной статистической информации Белстата.

Единственным покупателем белорусского электричества стала Украина (приобрела 278,012 млн кВт∙ч в режиме коммерческих и аварийных поставок, по данным «Укрэнерго»). В сравнении с февралем 2020 года экспорт электричества из Беларуси увеличился в 2,1 раза — тогда за рубеж было продано 132 млн 16,7 тыс. кВт∙ч, поставки осуществлялись в Литву (62,85%) и Украину (37,15%).

За два месяца Беларусь поставила за рубеж 462 млн 223,2 тыс. кВт∙ч электроэнергии на 21 млн 733,4 тыс. долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го, когда было продано 326 млн 403,3 тыс. кВт∙ч на 16 млн 289,7 тыс. долларов, экспорт по объему вырос на 41,6%, по деньгам — на 33,42%.

В феврале Беларусь импортировала 1 млн 997,9 тыс. кВт∙ч электричества на 85,4 тыс. долларов, в частности из России (92,49%) и Украины (7,51%).

Литва, которая прежде была крупнейшим покупателем электроэнергии из Беларуси, в начале ноября 2020 года на основании «антиостровецкого» закона заблокировала возможность коммерческих поставок белорусского электричества в связи с энергетическим пуском Белорусской АЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

Латвия, солидаризировавшись с балтийским соседом, также решила отказаться от покупки белорусского электричества, хотя Литва убеждена, что электричество из Беларуси продается на Рижской бирже под видом российского.

Украина после масштабных закупок белорусского электричества во второй половине 2019 года и резкого отказа от импорта весной 2020-го, с начала 2021 года стала вновь наращивать поставки, однако после визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Киев в марте снизила темпы.

18 марта народный депутат Украины Михаил Бондарь опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» датированный 12 марта ответ президента Владимира Зеленского на свой запрос, в котором говорилось о необходимости ограничить импорт электричества из Беларуси и России.

«Разделяю вашу озабоченность ситуацией на рынке электрической энергии и поддерживаю позицию относительно ограничения импорта электрической энергии из государств, которые не являются членами Энергетического сообщества, и необходимости совершенствования законодательного регулирования такого ограничения», — написал украинский президент. Энергетическое сообщество — международная организация, объединяющая Евросоюз и страны-соседи в целях создания единого общеевропейского энергетического рынка. Беларусь и Россия в эту организацию не входят.

«В связи с этим я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой всесторонне рассмотреть вопросы, поднятые в вашем депутатском запросе, и ввести комплекс действенных мер по <…> ограничению импорта электрической энергии из государств, которые не являются членами Энергетического сообщества», — говорилось в ответе Зеленского.

Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая 19 марта в Верховной раде, призвал Украину отказаться от импорта белорусской электроэнергии в связи с началом работы БелАЭС. По его мнению, Россия, по проекту которой сооружается атомная станция, «не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и стремится использовать проект электростанции для расширения своего влияния».

«Возрастающая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу интересам не только Литвы, но и Украины. Поэтому сегодня хочу публично попросить власти Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии относительно Белорусской АЭС и не покупать электроэнергию, произведенную в Островце», — заявил литовский президент.