В Гомеле судят четырех доверенных лиц Светланы Тихановской

12 апреля суд Железнодорожного района Гомеля начал рассмотрение уголовного дела в отношении Татьяны Каневской, Дмитрия Ивашкова, Юрия Власова и Александра Шабалина.

Все они на прошедших в 2020 году президентских выборах были доверенными лицами Светланы Тихановской — проводили сбор подписей и агитационные пикеты. Их задержали 6—8 августа. Им предъявили обвинение в «массовых беспорядках» (часть 2 статьи 293 УК) и «захвате зданий» (часть 1 статьи 292 УК). А Юрия Власова также в оскорблении представителя власти (часть 1 статьи 369 УК).

По государственному телевидению был показан сюжет о том, что эти доверенные лица обсуждали со Светланой Тихановской «захват исполкома» в Гомеле.

На суд пришли около сорока жителей Гомеля, но пустили на заседание только по одному представителю от семей обвиняемых. Негосударственных журналистов в суд не пустили из-за «нехватки мест в зале» и «эпидемии коронавируса». Вместе с тем на заседание пустили журналистов «Гомельской правды» и Белорусского телевидения.

Родственников принудили оставить в специальной ячейке свои мобильные телефоны. Возле суда дежурит ОМОН. Людям не разрешают снимать даже в холле здания.

Максимальное наказание по части 2 статьи 293 УК — восемь лет лишения свободы.