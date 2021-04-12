Лукашенко улетит в Азербайджан

Александр Лукашенко 13 апреля направится с двухдневным визитом в Азербайджан, сообщает его пресс-служба.

В ходе визита Лукашенко проведет две встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Первая, неформальная, состоится сразу после прибытия в Баку. На ней будут обсуждаться основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества.

14 апреля состоится официальная встреча Лукашенко и Алиева. Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия и «наполнению сотрудничества новым содержанием», говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

На встрече будут обсуждаться вопросы промышленной кооперации, текущие и перспективные проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельхозпродукции. Планируется затронуть темы сотрудничества в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах. Также Лукашенко и Алиев «обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня».

По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.

10 августа 2020 года Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. Накануне вечером в Минске и других городах прошли массовые акции протеста против фальсификации итогов выборов.

Как напоминает МИД нашей республики, дипломатические отношения между странами были установлены 11 июня 1993 года.

В 2020 году товарооборот между Беларусью и Азербайджаном составил 447,1 млн долларов.