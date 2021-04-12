Совмин сообщил, куда пойдут деньги от республиканского субботника

Республиканский субботник в Беларуси должен пройти 17 апреля исключительно на добровольной основе.

Совмин рекомендовал государственным организациям провести республиканский субботник на рабочих местах или заняться в этот день благоустройством объектов и территорий населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

Об этом сказано в постановлении правительства № 206 от 8 апреля 2021 года.

Заработанные 17 апреля деньги будут потрачены на две цели в равных долях.

Так, 50% денежных средств перечисляются в облисполкомы и Минский горисполком на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен ВОВ.

Остальные 50% денег направляются Минздраву на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.

Эти деньги пойдут в том числе на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медпомощи населению, частичное финансирование закупок вакцины от коронавируса.

«Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 17 апреля является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников», — сообщается в постановлении Совмина.

Ответственность за нецелевое использование денег возлагается на должностных лиц соответствующих госорганов.

В правительстве отдельно отметили, что граждане привлекаются для участия в республиканском субботнике «исключительно на добровольной основе».