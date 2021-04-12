В «Белэнерго» сообщили о работе энергосистемы без связей с Литвой

Испытания энергосистемы Беларуси 8 и 11 апреля, сопряженные с отключением всех межгосударственных линий электропередачи с Литвой, прошли успешно, сообщает пресс-служба государственного производственного объединения «Белэнерго».

Испытания проводились для того, чтобы проанализировать складывающиеся режимы работы на энергетических объектах Беларуси и оценить достаточность разработанных мер по нивелированию последствий отделения стран Балтии от электрического кольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.

Заместитель генерального директора — главный диспетчер «Белэнерго» Денис Ковалев заявил, что испытания «продемонстрировали техническую возможность белорусской энергосистемы работать без связей с литовской».

«Кроме того, мы подтвердили правильность и достаточность разработанных технических мероприятий по улучшению надежности электроснабжения своих приграничных энергетических узлов, в основном в условиях реализации ремонтной кампании. Данные технические мероприятия должны быть реализованы в срок до 2023 года», — сказал он.

По информации «Белэнерго», белорусскую и литовскую энергосистемы связывают 13 линий электропередачи. Четыре из них являются элементами системообразующей сети 330 кВ, по которым технически возможно обеспечивать импорт и экспорт электроэнергии в значительных объемах, а также осуществлять ее транзит. Остальные линии электропередачи служат для обеспечения электроснабжения приграничных энергетических узлов как со стороны литовской, так и белорусской энергосистемы.

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid ранее сообщил, что Беларусь уведомила Литву о предстоящих испытаниях 12 марта, однако тогда говорилось, что они пройдут с 5 по 11 апреля. В государственном производственном объединении «Белэнерго» БелаПАН подтвердили информацию о запланированных испытаниях с отключением всех соединяющих энергосистемы Беларуси и Литвы линий электропередачи в указанные сроки.

Litgrid в своем сообщении обратил внимание на то, что участники соглашения о кольце БРЭЛЛ, «как правило, должны информировать других операторов о планируемых испытаниях такого рода за шесть или более месяцев».

«Это лишь еще раз демонстрирует необходимость полной энергетической независимости, — отреагировал на ситуацию министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис. — Нам необходимо ускорить синхронизацию наших электросетей с сетями Западной Европы. Решение белорусской стороны неожиданно, но мы сейчас спокойно готовимся к этому событию. К сожалению, такие сюрпризы возможны, пока мы еще находимся в кольце БРЭЛЛ».

Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис тогда же заявил, что литовский системный оператор готов обеспечить надежность энергосистемы за счет внутренних ресурсов, связей со странами Балтии, Польшей и Скандинавией.

Соглашение о синхронном режиме работы энергосистем Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии (электрического кольца БРЭЛЛ) было подписано 7 февраля 2001 года. В рамках электрического кольца были установлены общие принципы организации работы, обмена электроэнергией и поддержки друг друга резервами в случае аварийных ситуаций.

Три балтийских государства приняли решение выйти из кольца БРЭЛЛ не позднее 2025 года и подключиться к энергосистеме континентальной Европы.