Доллар растет утром в понедельник

/ Экономика
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Американская валюта растет утром на первых торгах недели.

Фото pixabay.com

Доллар добавляет 0,0008 пункта и торгуется на уровне 2,6419 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты сдают позиции:

  • российский рубль — 3,4047 белорусского рубля за 100 российских (-0,0251 пункта);
  • евро — 3,1392 белорусского рубля (-0,0044 пункта).

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Тэги: валюта

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