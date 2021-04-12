Доллар растет утром в понедельник

Американская валюта растет утром на первых торгах недели.

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Доллар добавляет 0,0008 пункта и торгуется на уровне 2,6419 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты сдают позиции:

российский рубль — 3,4047 белорусского рубля за 100 российских (-0,0251 пункта);

евро — 3,1392 белорусского рубля (-0,0044 пункта).

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