Доллар растет утром в понедельник
Американская валюта растет утром на первых торгах недели.
Доллар добавляет 0,0008 пункта и торгуется на уровне 2,6419 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты сдают позиции:
- российский рубль — 3,4047 белорусского рубля за 100 российских (-0,0251 пункта);
- евро — 3,1392 белорусского рубля (-0,0044 пункта).
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