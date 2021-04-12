Под Минском нетрезвого злостного нарушителя ПДД на угнанном авто пришлось останавливать выстрелами

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Целый набор правонарушений совершил 33-летний минчанин, задержанный утром 11 апреля под Минском сотрудниками ГАИ.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, на развязке Игуменский тракт — МКАД инспекторы обратили внимание на автомобиль «Ровер», но требование остановиться водитель проигнорировал и выехал за пределы города по слуцкой трассе.

Началось преследование, в котором участвовали несколько экипажей ГАИ из Минска и Минского района. Инспекторам пришлось дважды произвести предупредительные выстрелы, и только после этого, заехав в поселок Слобода, водитель «Ровера» остановился.

По информации столичной ГАИ, нарушитель оказался с богатой историей.

Минчанин никогда не получал права на управление автомобилем, что не мешало ему садиться за руль. Он неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ, а в 2010 и в 2015 годах был осужден по ст. 317-1 УК за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.

В этот раз нарушитель также оказался нетрезв. Освидетельствование показало 0,72 промилле алкоголя.

Кроме того, машину, на которой его задержали, мужчина угнал у клиента — тот пригнал свое авто в ремонт.

 

 

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Тэги: пьяный водитель преследование авто злостный нарушитель

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