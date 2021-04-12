Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Сегодня погоду в республике в основном продолжит формировать область повышенного атмосферного давления (днем в западных и восточных районах скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов).
Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков (в некоторых восточных районах пройдут дожди).
Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +16..+18°C;
- Витебск +16..+18°C;
- Гомель +14..+16°C;
- Гродно +16..+18°C;
- Могилев +15..+17°C;
- Минск +16..+18°C.