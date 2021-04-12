Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

/ Общество
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Сегодня погоду в республике в основном продолжит формировать область повышенного атмосферного давления (днем в западных и восточных районах скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов).

Фото pixabay.com

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков (в некоторых восточных районах пройдут дожди).

Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +16..+18°C;
  • Витебск +16..+18°C;
  • Гомель +14..+16°C;
  • Гродно +16..+18°C;
  • Могилев +15..+17°C;
  • Минск +16..+18°C.

 

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Тэги: прогноз погоды

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