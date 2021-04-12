Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

Сегодня погоду в республике в основном продолжит формировать область повышенного атмосферного давления (днем в западных и восточных районах скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов).

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Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков (в некоторых восточных районах пройдут дожди).

Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +16..+18° C ;

; Витебск +16..+18° C ;

; Гомель +14..+16° C ;

; Гродно +16..+18° C ;

; Могилев +15..+17° C ;

; Минск +16..+18° C .