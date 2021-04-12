Сивак: финансирование метрополитена должно быть увеличено вдвое

Финансирование строительства столичного метрополитена в 2021 году нужно увеличить вдвое, заявил заместитель премьер-министра, бывший председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

«У них, по-моему, на сегодняшний день, 68 млн рублей всего сформирован такой бюджет на эту стройку. Я недавно этот вопрос рассматривал и поручил все-таки городу поработать еще, потому что я считаю, что это недостаточно для этого года», — пояснил Сивак в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1».

Чиновник предложил учесть темпы строительства жилья рядом со станциями, где необходимо закончить инфраструктуру, а также то, что эффективность эксплуатации отрезка линии сегодня ниже, чем когда она заработает вся.

«Здесь вопрос не закрыт. Эта цифра должна быть удвоена», — подчеркнул Сивак.

Он предлагает выделить в этом году на строительство метро и освоить как минимум 130—140 млн рублей.

«Да, может быть корректировка бюджета по каким-то периодам, по полугодию. Но в основном это кредитные ресурсы. Кредитные ресурсы есть, только вопрос цены этих ресурсов. В данном случае речь идет в первую очередь о кредитах в белорусских рублях», — отметил чиновник.

7 ноября прошлого года были введены в эксплуатацию первые четыре из 14 станций третьей линии метро.