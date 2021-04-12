«Шахтер» уходит в отрыв

Действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» одержал в четырех матчах первенства Беларуси четыре победы. Таким показателем не может похвастаться больше никто.

Фото пресс-службы ФК «Шахтер»

Накануне завершился очередной тур. Полная картина выглядит так:

«Энергетик-БГУ» — «Спутник» — 0:1;

«Ислочь» — «Рух» — 0:1;

«Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:0;

«Динамо» (Бр) — «Динамо» (Мн) — 1:1;

«Минск» — БАТЭ — 2:2;

«Гомель» — «Неман» — 2:0;

«Славия» — «Витебск» — 0:2;

«Шахтер» — «Сморгонь» — 3:0.

Турнирное положение после четырех туров: