«Шахтер» уходит в отрыв
Действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» одержал в четырех матчах первенства Беларуси четыре победы. Таким показателем не может похвастаться больше никто.
Накануне завершился очередной тур. Полная картина выглядит так:
«Энергетик-БГУ» — «Спутник» — 0:1;
«Ислочь» — «Рух» — 0:1;
«Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:0;
«Динамо» (Бр) — «Динамо» (Мн) — 1:1;
«Минск» — БАТЭ — 2:2;
«Гомель» — «Неман» — 2:0;
«Славия» — «Витебск» — 0:2;
«Шахтер» — «Сморгонь» — 3:0.
Турнирное положение после четырех туров:
- Шахтер — 12;
- Динамо (Бр) — 8;
- Динамо (Мн) — 8;
- БАТЭ — 8;
- Гомель — 7;
- Торпедо-БелАЗ — 6;
- Рух — 6;
- Ислочь — 6;
- Витебск — 5;
- Минск — 5;
- Энергетик-БГУ — 4;
- Слуцк — 4;
- Спутник — 3;
- Неман — 2;
- Славия — 1;
- Сморгонь — 1.