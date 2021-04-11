На Минщине в «партизаны» было призвано около двух тысяч человек

В 2020 году в Минской области на различные военные сборы было призвано около 2.000 граждан, 14 офицеров запаса — на военную службу по призыву; более 17 тысяч военнообязанных приняты на воинский учет. Такие данные опубликованы пресс-службой Министерства обороны к 103-летию со дня образования военных комиссариатов Беларуси (8 апреля).

В последнюю осеннюю призывную кампанию военными комиссариатами Минской области призваны на срочную военную службу около 1.800 молодых людей, более 150 граждан области воспользовались контрактной системой.

«В ходе проведения различных тренировок и занятий совершенствуется система управления территориальными войсками и подготовка сил территориальной обороны, которой должностные лица Минского областного исполнительного комитета и военного комиссариата уделяют огромное внимание, — отмечает оборонное ведомство. — Проводится постоянная работа по обновлению запасов материальных средств, совершенствуется материально-техническая база. В прошедшем году 177 военнообязанных было призвано из запаса в ходе внезапной проверки территориальной обороны Клецкого района Минской области с привлечением воинских частей и формирований к применению территориальных войск, которые с достоинством и честью выдержали один из главных экзаменов года».

В 2020 году допущены к сдаче вступительных экзаменов 109 юношей и девушек из Минской области, изъявивших желание поступить в высшие военные учебные заведения Беларуси. В Российские высшие военные учебные заведения выразили желание потупить два жителя Минской области

Также, по данным военного комиссариата Минской области, на территории региона проживает около 500 ветеранов Великой Отечественной войны, 1.000 узников, а также более 5.000 участников боевых действий на территории других государств, участников ЧАЭС и других радиационных аварий.