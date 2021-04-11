Число умерших белорусов от COVID-19 превысило 2350

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.175 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.379 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Фото pixabay.com Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев коронавируса снизилось — 10 апреля было зарегистрировано 1.433 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 336.038, умерло 2.354 пациента с коронавирусом, выздоровело — 326.487.

За минувшие сутки выполнено 18.537 тестов на коронавирус (днем ранее — 18.718). Всего с начала эпидемии проведено 5.553.937 тестов.