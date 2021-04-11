​Что произошло с валютой

/ Экономика
Просмотров: 225

 На прошедшей рабочей неделе (5-9 апреля) на БВФБ был зафиксирован рост четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Фото ru.freepik.com

Выросшая четверка добавила:

  • евро — 0,0347 пункта (с 3,1089 до 3,1436 белорусского рубля);
  • доллар — 0,0023 пункта (с 2,6388 до 2,6411 белорусского рубля);
  • злотый — 0,0161 пункта (с 6,7558 до 6,9168 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна — 0,0287 пункта (с 9,4364 до 9,4651 белорусского рубля за 100 гривен).

Упала лишь российская валюта:

  • российский рубль — 0,0384 пункта (с 3,4682 до 3,4298 белорусского рубля за 100 российских).

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: валюта

Другие материалы на эту тему:

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Почему резко падает рубль

Почему резко падает рубль

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»