Что произошло с валютой
На прошедшей рабочей неделе (5-9 апреля) на БВФБ был зафиксирован рост четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
Выросшая четверка добавила:
- евро — 0,0347 пункта (с 3,1089 до 3,1436 белорусского рубля);
- доллар — 0,0023 пункта (с 2,6388 до 2,6411 белорусского рубля);
- злотый — 0,0161 пункта (с 6,7558 до 6,9168 белорусского рубля за 10 злотых);
- гривна — 0,0287 пункта (с 9,4364 до 9,4651 белорусского рубля за 100 гривен).
Упала лишь российская валюта:
- российский рубль — 0,0384 пункта (с 3,4682 до 3,4298 белорусского рубля за 100 российских).
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