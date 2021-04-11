Макей жестко прошелся по Украине

«Удивительные метаморфозы происходят с нашими южными соседями», — заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Отвечая на вопрос: «Как вы расцениваете риторику официального Киева — начиная от того, что президента Александра Лукашенко было не велено называть президентом, заканчивая тем, что Украина отказалась от белорусской площадки по переговорам?», Макей сказал: «Знаете, определять, кто в стране президент, не должен и не может кто-то извне — определяет белорусский народ. И обратите внимание: сегодня никто не спорит, что Александр Лукашенко выиграл выборы. Речь идет о том, та это цифра, не та эта цифра. Но факт остается фактом: Александр Лукашенко победил и избран президентом Беларуси. Но для нас абсолютно неприемлемо, когда какие-то лица извне, основываясь на заявлениях этих вот беглых, переносят это на практическую сферу взаимоотношений с Беларусью».

По словам Макея, Украина поставила отношения с Беларусью «на паузу».

«Смешно и грустно слышать об этом, как будто эта пауза запретит общаться людям, образует паузу между народами, — сказал он. — Мы никогда такого себе не позволим и никогда не опустимся до этого. Посол Украины пишет мне постоянно эсэмэски о том, что тот или иной телеканал Беларуси как-то весьма жестко подал информацию об Украине. Мол, такого не должно быть, это непозволительно в отношениях между двумя государствами и так далее. Но на самом деле я понимаю вас, журналистов, когда украинские телеканалы, средства массовой информации делают абсолютно необоснованные, жесткие заявления по Беларуси, граничащие практически с оскорблением. Рано или поздно, наверное, им придется нарваться на такой же адекватный ответ».

При этом Макей заявил, что «в целом» не оправдывает «подобного рода отношение и подачу информации». «Считаю, что, конечно же, все должны вести себя достойно, и, более того, достойный уровень подачи информации, наоборот, вызывает больше доверия и уважения, — отметил он. — Но факт остается фактом, что, опять-таки, мы вынуждены были реагировать на те вещи, которые прозвучали со стороны нашей соседки. Повторюсь, мы заинтересованы в развитии всей гаммы наших отношений с Украиной — и торгово-экономических, и политических, и культурных. У нас и общая граница — 1.084 километра. Мы тоже должны думать о том, чтобы она была границей мира, а не границей раздора».

Макей напомнил, что в декабре Беларусь и Украина будут отмечать 30-летие дипломатических отношений.

«И с каким багажом мы подойдем к этой юбилейной дате? — сказал он. — Что касается заявления господина Кравчука (первого президента Украины Леонида Кравчука — об отказе Украины от Минска как переговорной площадки. — БелаПАН.) — президент (видимо, Макей имеет в виду Лукашенко. — БелаПАН.) много раз говорил, что мы не навязывались в какие-то посредники. И мы не навязывались в этот процесс, в который оказались вовлеченными по просьбе и Украины, и Германии, и России, и Франции. Мы абсолютно добросовестно выполняли те обязанности, о которых нас попросили: обеспечение работы трехсторонней контактной группы (и организационное, и протокольное, и техническое). Претензий к нам не было. Были благодарности и с украинской стороны, со стороны России, и со стороны ОБСЕ. Есть конкретные документы на сей счет. Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске».

По словам Макея, неважно, где будут проходить эти заседания. «Пусть они даже в Антарктиде проходят — главное, чтобы был достигнут конкретный результат. А именно: остановлены боевые действия на востоке Украины, — сказал министр. — И это предложение господина Кравчука для меня смехотворно: «мы должны проводить заседания трехсторонней контактной группы в нейтральной стране, например в Польше». Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Уж более «нейтральной» страны, чем Польша, во всем мире не сыскать».

По словам Макея, Беларусь попросили оказать содействие в урегулировании кризиса на востоке Украины. «И мы добросовестно постарались выполнить эту просьбу. Не хотят они работать дальше — пожалуйста, пусть ищут другое место. Речь идет не об этом, это все определенные уловки. Речь идет о том, что все стороны должны быть искренне заинтересованы в скорейшем урегулировании кризиса на востоке Украины, а не в попытках обойти в том числе и Минские договоренности», — сказал глава МИД.

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