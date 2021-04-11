Тепло и без осадков — синоптики спрогнозировали погоду
В воскресенье погоду на территории республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, распространяющаяся с юго-запада Европы (в первой половине дня в северо-западных районах скажется влияние фронтального раздела).
Синоптики говорят, что будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +17..+19°C;
- Витебск +15..+17°C;
- Гомель +15..+17°C;
- Гродно 12-14 м/с;
- Могилев +16..+18°C;
- Минск +16..+18°C.