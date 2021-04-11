Суперголы и мегаэмоции комментатора. Как прошло El clasico

/ Спорт
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Минувшей ночью завершилось самое главное противостояние в испанском футболе «Реал» — «Барселона».

Битва гигантов, которую уже давно назвали El clasico, на этот раз завершилась победой королевского клуба — 2:1.

 

 

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Тэги: футбол-Испания

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