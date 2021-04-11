Суперголы и мегаэмоции комментатора. Как прошло El clasico 11.04.2021 / 07:47 / Спорт Просмотров: 190 A- A+ Минувшей ночью завершилось самое главное противостояние в испанском футболе «Реал» — «Барселона». Битва гигантов, которую уже давно назвали El clasico, на этот раз завершилась победой королевского клуба — 2:1. Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: футбол-Испания Другие материалы на эту тему: Евро-2016. Итальянцы выбили с турнира чемпионов Европы Испанская эпоха мирового футбола подошла к концу Чилийцы отправили испанцев паковать чемоданы ЧМ-2014. Испания — Голландия — 1:5