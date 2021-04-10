У всех пассажиров автобуса из Беларуси в Украину нашли поддельные результаты ПЦР-тесты

Украинские пограничники обнаружили у всех пассажиров автобуса из Беларуси поддельные результаты ПЦР-тесты на COVID-19.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, в пункте пропуска «Дольск» пограничники Луцкого отряда обнаружили 35 поддельных справок о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19. Их предъявили на контроль граждане Беларуси, пассажиры автобуса, который следовал в Украину.

«Во время проверки предъявленных результатов теста на COVID-19 у инспектора пограничного контроля возникли сомнения в их подлинности. В ходе более тщательного исследования пограничники установили, что бланки существенно отличаются от оригинала, а также на них отсутствуют обязательные реквизиты. Кроме того, в нескольких пассажиров пограничники обнаружили справки с одинаковыми номерами», — говорится в сообщении.

Об этом проинформированы сотрудники полиции и направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения. Гражданам Беларуси пограничники отказали в пропуске на территорию Украины.