В Киеве зафиксировали суточный антирекорд по числу умерших от коронавируса

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За минувшие сутки COVID-19 в Киеве обнаружили у 1605 новых пациентов (всего 175 872). Умер 51 человек — это наибольшее количество летальных случаев в столице Украины с начала пандемии.

Фото: Госпогранкомитет Украины

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали: 51 летальный случай от коронавируса (всего 3848 умерших), 158 госпитализированных с коронавирусом, передает NV.ua.

Киев в очередной раз стал лидером регионов Украины, где за прошедшие сутки выявлено наибольшее количество новых подтвержденных случаев COVID-19.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с призывом ввести общенациональный локдаун в Украине: «Только с начала этого месяца, с 1 апреля, в стране умерли 3556 человек. В Киеве умерли 392 больных. Это за 9 дней! Такая страшная динамика распространения вируса... Сколько еще людей должны заболеть, сколько умереть, чтобы правительство, центральные власти поняли, что нужны немедленные меры на государственном уровне? Иначе, еще и в условиях отсутствия массовой вакцинации, страну ждет катастрофа».

Всего за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 17 463 человек, зафиксировано 398 летальных случаев.
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Тэги: коронавирус COVID-19 Минздрав Украины Город: Киев

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