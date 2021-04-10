Мотоциклист погиб после столкновения с авто на Тростенецкой

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Днем 10 апреля 34-летний мотоциклист скончался в результате ДТП на улице Тростенецкой в Минске.

По сообщению пресс-службы СК, 59-летний водитель Mitsubishi не уступил дорогу двигавшемуся по встречному направлению мотоциклу. Водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.
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Тэги: гибель мотоциклиста ДТП

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