Cо стенда спортивной славы БГЭУ убрали фото Герасимени

В БГЭУ со стенда спортивной славы вуза убрали фото пловчихи Александры Герасимени. Теперь вместо него там размещено фото белорусского гребца Андрея Богдановича, чемпиона Олимпиады в Пекине и серебряного призера Игр в Лондоне, бывшего депутата белорусского парламента.

Фото: t.me/peaceful_bseu

Напомним, после выборов-2020 был создан Белорусский фонд спортивной солидарности — как ответ на происходящие в стране события. Его возглавила двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Александра Герасименя, передает TUT.by .

Фото: t.me/peaceful_bseu

СК возбудил уголовное дело в отношении Герасимени, ей грозит до пяти лет лишения свободы.