В Беларуси зарегистрировали 1433 случая COVID-19 за сутки

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1433 случая COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1360 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев коронавируса снизилось — 9 апреля было зарегистрировано 1622 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 334 863, умерло 2344 пациента с коронавирусом, выздоровело — 325 108.

За минувшие сутки выполнено 18 718 тестов на коронавирус (днем ранее — 20 258). Всего с начала эпидемии проведено 5 535 400 тестов.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав коронавирус в Беларуси

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