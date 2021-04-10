Население Сент-Винсента эвакуируют из-за извержения вулкана

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На острове Сент-Винсент в Карибском море началась эвакуация местных жителей из-за извержения вулкана.

Облако пепла поднялась примерно на километр над тропическим островом через несколько часов после начала эвакуации в окружающих поселениях. Низкая видимость осложнила перевозку людей в безопасное место, заявили чиновники, передает The Washington Post.

Сент-Винсент и Гренадины — островное государство в южной части Карибского моря с населением чуть более 100 тысяч человек. Вулканическая активность там не регистрировалась с 1979 года.
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Тэги: Карибское море вулкан извержение вулкана эвакуация населения Сент-Винсент Город: Кингстаун

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