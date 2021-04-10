Защита Бабарико озвучила жалобы на нарушения его прав

Верховный суд Беларуси 9 апреля продолжил рассмотрение дела бывшего главы правления «Белгазпромбанка», экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико и топ-менеджеров банка.

Фото пресс-службы Бабарико

Как сообщает телеграм-канал Бабарико, защита озвучила жалобы на процессуальные нарушения и нарушения его прав на предварительном расследовании, направленные в Генпрокуратуру.

«С Виктором Дмитриевичем проводились беседы без адвокатов и оформления процессуальных документов, в его адрес звучали угрозы, а адвокатов дискредитировали», — отмечается в сообщении.

Защита подготовила жалобы, которые Виктор Бабарико должен был подписать и направить в суд. Они касались обжалования действий Белтелерадикомпании, нарушающих презумпцию невиновности. «Эти жалобы не дошли до Виктора Бабарико. По какой-то причине администрация СИЗО КГБ передала их руководителю следственной группы, который посчитал: эти жалобы необходимо возвратить составителям, адвокатам. Таким образом Бабарико не смог обратиться в суд», — говорится в сообщении.

Адвокаты ходатайствовали истребовать из «Белгазпромбанка» акты проверок, которые проводились Национальным банком и Комитетом государственного контроля. По мнению защиты, там могут быть сведения, доказывающие правомерность финансово-хозяйственных отношений банка и коммерческих организаций. Суд это ходатайство удовлетворил частично и решил, что не будет истребовать эти акты проверок. Вместо этого истребует только информацию, имелись ли в этих актах сведения о каких-то коррупционных действиях.

«Насколько я могу понимать, имеется в виду, что руководство банка нынешнее должно эти акты проверок найти, как-то прочесть и то, что сочтет нужным, предоставить. А мы не будем иметь возможности проверить, все ли предоставлено, то ли, что мы хотели предоставлено, и есть ли там еще какая-то важная информация», — приводит телеграм-канал Бабарико слова его адвоката Дмитрия Лаевского.