Тихановская хочет встретиться с Зеленским и Байденом

/ Политика
Просмотров: 47

Демократический лидер Беларуси Светлана Тихановская работает над тем, чтобы провести встречу с президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом она заявила во время прямого эфира на своем ютьюб-канале.

Фото: t.me/tsikhanouskaya

Политик уточнила, что на данный момент ее команда в процессе организации встречи с Байденом, однако из-за пандемии коронавируса организовать ее сложно.

«Мы с Вашингтоном на связи. Самое большое препятствие планируемой встрече — коронавирус, он вносит коррективы в нашу работу», — заявила она.

Тихановская также рассказала, что встреча с Зеленским обсуждается. Других деталей она не раскрыла.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-США Беларусь-Украина переговоры Персона: Светлана Тихановская Владимир Зеленский Джо Байден

Другие материалы на эту тему:

США готовы разморозить санкции против «Белнефтехима». Минск уперся рогом

США готовы разморозить санкции против «Белнефтехима». Минск уперся рогом

США возобновят санкции в отношении девяти белорусских госпредприятий

США возобновят санкции в отношении девяти белорусских госпредприятий

На слушаниях в Конгрессе США Тихановская призвала поддержать белорусский народ

На слушаниях в Конгрессе США Тихановская призвала поддержать белорусский народ

Украина назвала сроки отключения от энергосистем Беларуси и России

Украина назвала сроки отключения от энергосистем Беларуси и России