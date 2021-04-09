Тихановская хочет встретиться с Зеленским и Байденом

Демократический лидер Беларуси Светлана Тихановская работает над тем, чтобы провести встречу с президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом она заявила во время прямого эфира на своем ютьюб-канале.

Фото: t.me/tsikhanouskaya

Политик уточнила, что на данный момент ее команда в процессе организации встречи с Байденом, однако из-за пандемии коронавируса организовать ее сложно.

«Мы с Вашингтоном на связи. Самое большое препятствие планируемой встрече — коронавирус, он вносит коррективы в нашу работу», — заявила она.

Тихановская также рассказала, что встреча с Зеленским обсуждается. Других деталей она не раскрыла.