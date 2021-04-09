Допрос правозащитника Алеся Беляцкого в СК длился более четырех часов

Председатель лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий 9 апреля был допрошен в центральном аппарате Следственного комитета в качестве свидетеля по уголовному делу.

Следственные действия проводятся в рамках дела, возбужденного по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), передает БелаПАН .

Следователь назначила допрос повторно на 9 апреля, после того как правозащитник 7 апреля заявил требование о ведении допроса и протокола по-белорусски.

Как сообщается на сайте центра «Весна», допрос продолжался более четырех часов. Все процессуальные документы — протокол, права свидетеля, вопросы во время допроса и даже подписка о неразглашении были представлены Беляцкому по-белорусски.

«К сожалению, белорусский язык допроса не может исправить величайшей несправедливости — возбуждения уголовного дела против членов правозащитного центра "Весна" и проведения десятков обысков и допросов по этому делу. Мои друзья, правозащитники уже месяцы как незаконно содержатся в тюрьме. А само уголовное дело имеет явный политический подтекст», — прокомментировал Беляцкий по итогам допроса.

16 февраля в офисах и квартирах десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов по всей стране прошли обыски. Как впоследствии сообщил Следственный комитет, обыски были проведены в рамках расследования дела по ст. 342 УК.

В начале марта стало известно о возбуждении уголовного дела по факту деятельности ПЦ «Весна». «Как следует из официальных комментариев СК, по мнению органов следствия, ПЦ "Весна" якобы осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», — сообщили правозащитники «Весны».

За март—апрель через допросы и задержания по делу «Весны» прошло несколько десятков правозащитников, волонтеров и журналистов во многих городах Беларуси. Ранее были задержаны и находятся в следственных изоляторах правозащитники и волонтеры Марфа Рабкова и Андрей Чепюк (Минск), Леонид Судаленко (Гомель), Татьяна Ласица (Речица Гомельской области).

Совет ПЦ «Весна» выразил протест в связи с очередными репрессиями в отношении организации и ее членов и заявил, что «никогда не прекратит своей законной правозащитной деятельности на благо всего белорусского общества, направленной на продвижение идей и ценностей прав человека и демократии».

Одиннадцать международных правозащитных организаций, включая Amnesty International, выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от белорусских властей выполнять свои обязательства по международному праву в области прав человека, прекратить преследования правозащитников и мирных гражданских активистов и освободить заключенных по политическим мотивам.