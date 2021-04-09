Население Беларуси сократилось на 60,7 тысячи человек за год

За 2020 год население Беларуси сократилось на 60,7 тыс. человек, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Так, если на 1 января 2020 года в Беларуси проживало 9 млн 410,3 тыс. человек, то на такую же дату 2021 года — 9 млн 249,6 тыс. человек, передает БелаПАН .

На 1 января текущего года в Брестской области проживало 1 млн 338 тыс. человек (на 9,3 тыс. меньше, чем на 1 января 2020 года), Витебской — 1 млн 120,4 (-13,2 тыс.), Гомельской — 1 млн 375,2 тыс. (-11,6 тыс.), Гродненской — 1 млн 18 тыс. (-7,7 тыс.), Минске — 2 млн 9,8 тыс. (-10,3 тыс.), Минской области — 1 млн 373,3 (без изменений), Могилевской — 1 млн 14,9 тыс. (-8,6 тыс.).

Для сравнения: за 2019 год население уменьшилось на 19 тыс. человек.

Независимые эксперты предполагают, что значительное сокращение населения за прошлый год связано с увеличением смертности из-за коронавируса, а также миграцией населения из-за политического кризиса. Официальные данные по коэффициентам смертности и общей миграции за 2020 год пока не опубликованы.